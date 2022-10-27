Во Владимирской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 27 октября. На 6 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 7 человек, накануне в больницы с тяжелой формой

Во Владимирской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом за сутки на 27 октября. На 6 больше, чем днем ранее. Госпитализировано 7 человек, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попали 16 пациента. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 176 530. В лидерах по заражениям Владимир – 16 заболевших за сутки.