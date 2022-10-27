Во Владимирском регионе 27 октября выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом...

Во Владимирском регионе 27 октября выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Во Владимире заболели 16 человек, в Гусь-Хрустальном районе - 12, в Ковровском районе - 10, в Муромском районе — 8, в Александровском районе - 5, по 3 случая — в Петушинском, Суздальском и Гороховецком районах, по 2 — в Кольчугинском и Вязниковском, 4 — в Киржачском.Лишь один случай заболевания — в Меленковском, Селивановском районах, в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 во Владимирской области опасный вирус был обнаружен у 176 530 жителей.Фото: Pxfuel.com