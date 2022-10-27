Предвестники зимы. В группе Природа Владимирской области появилось видео Валерия Савельева. Ему...

Предвестники зимы. В группе "Природа Владимирской области" появилось видео Валерия Савельева. Ему удалось запечатлеть снегиря за трапезой в парковой зоне Радужного.Уханье птиц слышно уже две недели, но так близко снегирь подпустил первый раз. Кстати, в древности их даже держали в домашних условиях, так как птицы легко запоминали мелодии, подражали голосам и манере других пернатых - за что их называли "русскими попугаями".Видео VK "Природа Владимирской области"