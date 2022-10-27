ВТБ Лизинг подвел итоги 9 месяцев 2022 г. в сегменте лизинга легковых автомобилей. В новом легковом портфеле компании доля машин эконом и среднего классов выросла на 7% по сравнению с ..

ВТБ Лизинг подвел итоги 9 месяцев 2022 г. в сегменте лизинга легковых автомобилей. В новом легковом портфеле компании доля машин эконом и среднего классов выросла на 7% по сравнению с результатом 9 месяцев 2021 г. и составила 87%. Доля премиальных машин в продажах компании уменьшилась с 20 до 13% из-за дефицита автомобилей этого класса.Чаще всего клиенты приобретали седаны (33% от всех переданных легковых автомобилей) и внедорожники (26%). Наиболее востребованными были машины белого (46%), серого (19%) и чёрного (17%) цветов. Больше всего легковых автомобилей оформляли в лизинг клиенты ВТБ Лизинг в Москве – 23% от объема продаж в категории. В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (7%), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%).Топ-3 самых популярных легковых марок по итогам 9 месяцев 2022 года не изменился. Лидером продаж стала Lada (22% от общего числа переданных машин в категории), марка нарастила свою долю на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором и третьем местах остались Kia с прежней долей 16% и Hyundai, вклад которой немного снизился, с 10 до 9%. Несмотря на то, что программа льготного лизинга Минпромторга не действовала до июля 2022 года, лидирующие позиции этим маркам удалось удержать за счет наличия автомобилей на российском рынке.Среди премиальных брендов клиенты ВТБ Лизинг чаще всего приобретали автомобили Mercedes-Benz (4% от числа переданных легковых машин), BMW (3,5%) и Audi (2%). В этом сегменте тройка лидеров также осталась без изменений, только BMW и Mercedes-Benz поменялись местами. При этом по сравнению с итогами 9 месяцев 2021 г. доля BMW снизилась на 2,5 п.п., а у Mercedes-Benz и Audi осталась такой же (4 и 2% соответственно). Суммарный вклад автомобилей премиальных брендов в продажи легкового транспорта в ВТБ Лизинг за год уменьшился с 20 до 13% - с весны европейские марки не поставляются в Россию, а их место пока никто не занял.С января по сентябрь 2022 г. доля китайских автомобилей в новом легковом портфеле ВТБ Лизинг составила 11,5%, для сравнения этот показатель по итогам 9 месяцев 2021 г. едва доходил до 2%. Сильнее всего выросли продажи китайских кроссоверов: Haval (3,5% от общего числа переданных легковых машин) и Chery (3%) увеличили передачи в лизинг в 2 раза, а Geely (доля 3%) - в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.«Мы продолжаем развивать линейку специальных предложений совместно c новыми для российского рынка автомобильными брендами, чтобы максимально удовлетворять потребности наших клиентов. Для решения бизнес-задач или представительских целей предлагаем компаниям разные условия финансовой аренды автомобилей: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат. У нас также можно взять автомобили в лизинг по программе «Экспресс», которая позволяет оформить сделку за один-два дня. При этом требуется минимальный пакет документов. Налоговые преференции, которые доступны для компаний на ОСН, также позволяют снизить затраты на владение автомобилем до 40% в период действия договора», — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.