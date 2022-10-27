Семьи с детьми выбирают парковые кафе. Молодые люди посещает тренажерные площадки. Для самых маленьких москвичей оборудованы детские игровые зоны. Наконец, граждане преклонного возраста могут насладиться природой, прогуливаясь по уютным аллеям.

Семьи с детьми выбирают парковые кафе. Молодые люди посещает тренажерные площадки. Для самых маленьких москвичей оборудованы детские игровые зоны. Наконец, граждане преклонного возраста могут насладиться природой, прогуливаясь по уютным аллеям.Власти Москвы уделяют большое внимание развитию природных территорий. Сегодня столичные парки активно обновляются: там высаживают новые растения и строят объекты инфраструктуры, площадки для выгула собак и занятий спортом, а также зоны отдыха с лавочками и малыми архитектурными формами. В итоге зеленые зоны становятся точками притяжения для местных жителей.Новая Москва активно развивается в этом направлении. За последние десять лет в ТиНАО открыли уже 21 тематический парк. Расположившись в шаговой доступности от домов москвичей, они стали важными элементами комфортной городской среды. Теперь зонах отдыха проводят время и находят занятия по души люди разных возрастов.Семьи с детьми выбирают парковые кафе. Молодые люди посещает тренажерные площадки. Для самых маленьких москвичей оборудованы детские игровые зоны. Наконец, граждане преклонного возраста могут насладиться природой, прогуливаясь по уютным аллеям.Парки в Троицком и Новомосковском административных округах занимают площадь более 121 гектара. Об этом рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, в текущем году власти планируют обустроить новые точки притяжения."В 2022 году в Краснопахорском планируется открыть историко-мемориальный парк "Редут 1812 года". В Филимонковском появится парк "Марьинский ручей", во Внуковском планируется благоустроить общественное пространство на улице Авиаконструктора Петлякова. В современное общественное пространство превратится территория рядом с ЖК "Новые Ватутинки" в Десеновском. В поселке Рогово реализуется проект по созданию детского парка", — отметил чиновник.Кроме того, сегодня проводится комплексное благоустройство Троицкого лесопарка, это одно из самых крупных городских проектов по благоустройству. По словам Владимира Жидкина, в работе также остается "Говоровский лес". На участке площадью порядка 44 гектаров в скором времени появятсяпешеходные аллеи и велодорожки, зона для выгула собак, детские и спортивные площадки, а также мангальная зона.