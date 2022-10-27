Подозреваемый в убийстве заключён под стражу.

Житель Александрова до смерти забил молотком случайного собутыльника. Подозреваемый в убийстве заключён под стражу.Пол версии следствия, около 23 часов 25 октября у себя дома обвиняемый распивал «горькую» со случайным знакомым. Слово за слово, завязалась драка. Хозяин схватился за молоток и нанёс гостю не менее трёх ударов по голове. От полученных травм потерпевший умер спустя несколько часов в Александровской районной больнице.Фигурант задержан. Ранее судимого мужчину отправили в СИЗО.