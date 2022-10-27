В адрес руководителя МУПа внесено представление.

Жители Кольчугинского района вынуждены пить мутную воду. Местный МУП не соблюдает СанПиН.Прокуратура провела проверку предприятия «Коммунальник», которое обеспечивает посёлок Бавлены питьевой водой. Анализы показали не соответствие качества воды по органолептическим показателям (мутность) и содержанию железа. При этом руководство организации не предприняло мер к устранению нарушений.В адрес директора МУПа внесено представление. Прокуратура контролирует вопрос с повышением качества воды в поселке.