Какие деревни, села и поселки первыми подключат к интернету, решат сами жители региона. Департамент...

Какие деревни, села и поселки первыми подключат к интернету, решат сами жители региона. Департамент цифрового развития области сообщил о старте голосования, по итогам которого будут выбраны населенные пункты, которые обеспечат высокоскоростным мобильным Интернетом.Голосование идет на Госуслугах и продлится оно до 12 ноября. Участники - села и деревни, не имеющие стабильного Интернета, с численностью населения от ста до пятисот жителей. Пункты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут приоритетно обеспечены Интернетом в 2023 году. Проголосовать, кстати, можно и бумажным письмом.