Как сообщает Гидрометцентр, во Владимирской области уже с сегодняшнего дня (27 октября) можно...

Как сообщает Гидрометцентр, во Владимирской области уже с сегодняшнего дня (27 октября) можно ожидать дождь со снегом.Ночью температура воздуха будет опускаться до минусовых значений.Мокрый снег с дождём к пятнице (28 октября) обещает превратиться в полноценные зимние осадки. Воздух днём прогреется лишь до +6°.Такая погода продлится до конца недели (29 октября). Правда, рассчитывать на полноценные сугробы все же не стоит.По прогнозам синоптиков в воскресенье (30 октября) температура вновь повысится до +10°.Фото: Pxfuel.com