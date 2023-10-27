Российский певец принимает участие в очередном сезоне программы Звезды в Африке на ТНТ. Прохор Шаляпин пожаловался на суровые условия, однако находит в себе силы бодриться.

Российский певец принимает участие в очередном сезоне программы "Звезды в Африке" на ТНТ. Прохор Шаляпин пожаловался на суровые условия, однако находит в себе силы бодриться.Реалити-шоу "Новые Звезды в Африке" является действительно очень жесткой программой. Начнем с того, что участникам вообще не выдают еду: ее можно приобрести лишь за особые золотые монеты, которые звезды получают в ходе весьма суровых конкурсов. Программу, как и раньше, ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян — в этом сезоне среди участников засветился российский певец Прохор Шаляпин.В ходе традиционного комментария для телезрителей артист с наслаждением поностальгировал о том, какова его жизнь была раньше — до того, как он решил принять участие в этом жестком реалити-шоу. Скажем прямо, жизнь медом ему не кажется, и вдалеке от России Прохор Шаляпин натурально страдает — и все же пытается держаться."Конечно, я привык [...]: почесался, прошелся, кофе [...] с печеньками. Тут [...] не будет моего любимого кофе. [...]. Нет худа без добра", — заявил Прохор Шаляпин.По словам певца, суровые условия в Африке помогут ему прийти в хорошую форму, похудеть, поправить здоровье. Здесь, в дикой и чуждой природе, нет любимых кофе с печеньем, которым всегда завтракал Прохор Шаляпин — к счастью, артистам удается обходиться простой водой из колодца. По крайней мере, пока...