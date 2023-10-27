Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 33-му региону 100 млн рублей на сооружение дорог и коммунальных сетей в новостройках.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 33-му региону 100 млн рублей на сооружение дорог и коммунальных сетей в новостройках. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Дополнительное финансирование поступит по госпрограмме стимулирования развития жилищного строительства. Правительство не случайно решило поддержать именно наш регион: Владимирская область демонстрирует хорошие показатели по возведению нового жилья. На текущий момент план 2023 года перевыполнен на 13%, в эксплуатацию введено 967 тыс. кв. метров.«Субсидия в 100 млн рублей будет направлена региональным Минстроем на дороги и инженерные коммуникации в новых жилых кварталах микрорайона Юрьевец во Владимире», – сообщил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Стоит отметить, что вместе с 33-м регионом федеральную поддержку получат ещё 3 субъекта России на общую сумму 308 млн рублей. Одновременно финансирования лишатся 6 регионов, в которых жилищное строительство ведётся медленно.