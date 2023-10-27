Московский Художественный Театр отметил 125-летие создания. В легендарном здании в Камергерском переулке появилось много звезд – Полина Гагарина, Ирина Апексимова, Елизавета Боярская, Алла Демидова.

Московский Художественный Театр отметил 125-летие создания. В легендарном здании в Камергерском переулке появилось много звезд – Полина Гагарина, Ирина Апексимова, Елизавета Боярская, Алла Демидова.Алла Демидова дважды снималась с Ренатой Литвиновой – в фильмах Киры Муратовой "Настройщик" и "Вечное возвращение". Что касается самой Литвиновой, то сегодня она далеко.После событий 24 февраля прошлого года актриса, вслед за некоторыми звездами, покинула Россию – вместе с признанной иностранным агентом подругой поселилась в Париже.Правда, своим спешным отъездом она дважды подвела МХТ имени Чехова, отказавшись ехать на давно запланированные гастроли театра в Петербург и Ташкент. Люди на нее покупали билеты, афиши с ее портретами висели на улицах городов. Но она вдруг отправилась в Париж...Однако на праздновании 125-летия театра она все-таки появится.Напомним, в МХТ актриса пришла в 2004 году, когда Адольф Шапиро пригласил ее играть Любовь Раневскую в чеховском "Вишневом саде". В 2011-м случилась "Шага", которую поставила Мари-Луиза Бишофберже. А еще были "Свидетель обвинения", "Северный ветер", Незадолго да эмиграции Литвинова сыграла в своем же спектакле "Звезда вашего периода".Про некоторые из этих ее ролей и вспомнили в юбилейном фотоальбоме, который вышел к 125-летию Художественного театра. Там собраны фотографии и рецензии на 125 лучших спектаклей. Среди них – и нашумевшие постановки с участием Ренаты Литвиновой.Словом, некогда "богиня" российского кино и театра, несмотря на бегство из России, в театре не забыта. И появилась там. Хотя и лишь в виде снимков в книге.