Певица Полина Гагарина вышла в свет с возлюбленным, которого, как говорят, она увела у другой.

Певица Полина Гагарина вышла в свет с возлюбленным, которого, как говорят, она увела у другой.В 2021 году Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочь. Пара рассталась, можно сказать, без публичного скандала. Даже если между бывшими супругами была бурная ссора, общественности об этом неизвестно, поскольку артистке удается оберегать личную жизнь от посторонних.Когда Полина Гагарина встретила новую любовь, она также не стала распространяться об этом. Но когда журналисты все-таки выяснили, с кем теперь артистка состоит в романтических отношениях, она решила, что больше нет смысла прятаться. Накануне певица вывела в свет нового избранника, что говорит о серьезном романе.Пара появилась на юбилее МХТ имени Чехова. Полина Гагарина и танцовщик Станислав Миков держались за руки едва ли не на протяжении всего вечера. Интернет-пользователи отмечают, что пара смотрится гармонично. Поклонники очень рады за артистку, которая вновь обрела счастье в личной жизни.Говорят, Полина Гагарина увела Станислава у другой женщины. Ранее мужчина состоял в отношениях с танцовщицей группы "Руки Вверх!" Оксаной Стратулат. Познакомившись с артисткой, молодой человек расстался с Оксаной.