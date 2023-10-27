Действительно ли будут уволены 200 сотрудников одного из старейших стекольных заводов Владимирской...

Действительно ли будут уволены 200 сотрудников одного из старейших стекольных заводов Владимирской области?Недавно во всех СМИ (центральных и региональных) прошла информация о том, что во Владимирской области один из старейших стекольных заводов России («Великодворский») увольняет две трети сотрудников — 200 человек из 325 работников. И что, мол, в данный момент решается вопрос о закрытии предприятия, потому что итальянская печь (которую сложно заменить из-за санкций) не работает.Сложившуюся ситуацию прокомментировал Министр экономического развития и промышленности Владимирской области - Сергей Сидорин.Наши коллеги из «Владимирских Ведомостей» опубликовали официальный комментарий, в котором говорится, что стекловаренная печь, об угрозе остановки которой сообщается в ряде СМИ, сейчас работает: «Для обеспечения ее работоспособности также сделан локальный ремонт, ведутся закупки отечественного шамотного кирпича».Как стало известно, плановый ремонт будет проведен весной 2024 года, не ранее.Сообщается, что и вопрос по кадрам отработан: в случае остановки производства предприятия, работники завода будут трудоустроены на стекольные предприятия Гусь-Хрустального района.На заметку:Стекольный завод в Гусь-Хрустальном работал с 1817 года. Последняя модернизация его оборудования прошла в 2014 году. Здесь установлены итальянские и немецкие печи. Это позволило заводу производить эксклюзивную стеклянную тару сложной конфигурации.Фото: pxfuel.com