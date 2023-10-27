На октябрьском заседании Законодательного Собрания депутаты одобрили в первом чтении законопроект о бесплатном выделении земельных участков ветеранам специальной военной операции,

На октябрьском заседании Законодательного Собрания депутаты одобрили в первом чтении законопроект о бесплатном выделении земельных участков ветеранам специальной военной операции, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами. В ряде регионов уже введена данная мера соцподдержки. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) У нас очень много, достаточно льгот и семьям наших участников СВО, мы