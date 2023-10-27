Группировка из Юрьев-Польского помогла десяткам иностранцам заключить фиктивные браки ради прописки. Двух членов банды правоохранительные органы задержали еще в феврале. На этот раз

Группировка из Юрьев-Польского помогла десяткам иностранцам заключить фиктивные браки ради прописки. Двух членов банды правоохранительные органы задержали еще в феврале. На этот раз поймали еще одного участника – уроженца среднеазиатской республики, который также помогал выходцам из СНГ незаконно получать гражданство. 36-летний мужчина вместе с товарищами организовал канал миграции на территории Юрьев-Польского района. Анна Сиванова, официальный