На дне подсвечника было отверстие, которое заинтересовало любопытного малыша. Прибывшие спасатели застали ребенка заплаканным и напуганным. Эту историю блогер-спасатель из ковровского ПСО

На дне подсвечника было отверстие, которое заинтересовало любопытного малыша. Прибывшие спасатели застали ребенка заплаканным и напуганным. Эту историю блогер-спасатель из ковровского ПСО Михаил Быков рассказал в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Неприятность произошла ранним утром 26 октября. Получив сообщение, дежурная смена взяла необходимые инструменты и выехала на помощь. Сначала спасатели хотели перекусить подсвечник, но не