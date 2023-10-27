Лесных жителей Владимирской области активно прививают против бешенства. Об этом сообщает...

Лесных жителей Владимирской области активно прививают против бешенства.Об этом сообщает областная Госохотинспекция. Вакцинируют лисиц, барсуков и енотовидных собак.Приманки с вакциной "Оралрабивак" (съедобные для хищников брикеты коричневого цвета, имеющие резкий специфичный запах) раскладывают в местах обитания этих диких животных.При поедании лесные жители раскусывают спрятанный внутри блистер - так содержащийся в вакцине вирус проникает в организм.Иммунный ответ формируется уже на 21-й день, а хватает защиты на целый год.