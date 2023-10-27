Мокрый снег заставил автомобилистов во Владимире срочно переходить на зимнюю резину. За несколько...

Мокрый снег заставил автомобилистов во Владимире срочно переходить на зимнюю резину.За несколько утренних часов произошло 13 аварий. Сложности возникли и у общественного транспорта. Если кто-то ещё не успел перейти на зимнюю резину, сейчас самое время это сделать - в ближайшие дни будет гололедица. Водителям нужно быть внимательнее - соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.Максим Мизонов:- Резину поменял уже. Неделю езжу на шипованной. Снег - я не ожидал, что снег будет сегодня. Сегодня очень скользко. Аварий очень много.Сергей Хворенков, шиномонтажник :- Сегодня много машин. В связи с погодой. Вчерашний день мы уже перебили. 40 машин сегодня только.(ТГК AlexAutoLive | Александров Пресс-служба администрации Владимира))