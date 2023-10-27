Очередная группа добровольцев из 14 жителей 33-го региона отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

Очередная группа добровольцев из 14 жителей 33-го региона отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом в четверг, 26 октября, сообщила администрации Владимира.Торжественные проводы мужчин проходили в городском Доме культуры молодежи. В церемонии приняли участие родственники и друзья храбрецов, представители органов власти, военного комиссариата и духовенства, ветераны боевых действий, волонтёры и школьники.Как отметила замминистра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Янина, власти региона и после отправки продолжат поддерживать связь с военнослужащими и оказывать им помощь.