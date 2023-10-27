Народные приметы на 28 октября. Почему в день Ефимия Осеннего всю домашнюю работу нужно сделать до...

Народные приметы на 28 октября. Почему в день Ефимия Осеннего всю домашнюю работу нужно сделать до захода солнца?28 октября 2023 года в народно-христианском календаре отмечается праздник Ефимий Осенний (Пчельник). Ефимия Осеннего называют Пчельников за то, что пасечники готовили ульи к зимовке. Мужчины шили валенки на зиму, чинили сельскохозяйственные орудия и готовили сани. Женщины скручивали лен, и результат работы выставлялся на всеобщее обозрение: у кого лучше. Так появилось другое название – льняницы.Считалось, что злой дух возвращаются в жилище после летнего отсутствия. Мешает работе: путает нитки в станках, бьет посуду, портит продукты, пугает. Особенно ему нравилось сидеть возле ткачей. Чтобы изгнать их, женщина должна была перекреститься и обратиться за помощью к Ефимию. Они просили у святого мира и благополучия в семье, избавления от злых духов и греховных страстей.Что можно делать в день Ефимия Осеннего?В этот день хорошо заняться домашними делами. Женщинам готовить ткани, мужчинам укреплять и утеплять жилища. Делать работу нужно было обязательно до захода солнца, иначе злые духи могли испортить окончательный результат.На работе нужно проявить решительность и настойчивость. Сегодня нужно быть лидером, а не последователем.Сегодня баня крайне полезна. Физическая активность также будет полезна и может быть очень напряженной.Что нельзя делать в день Ефимия Осеннего?Нельзя в этот день ходить в лес, стирать и гладить одежду, чтобы уберечься от серьезных заболеваний, способных сократить продолжительность жизни.Запрещается в эту святую дату сквернословить, оскорблять кого бы то ни было, говорить нехорошие вещи, мыслить негативно, обижаться и вступать в конфликт.Народные приметы на 28 октября 2023 года:Если в этот день выпадет снег, следующей осенью будет богатый урожай хлеба.Если луна ходит по кругу, но небо чистое, скоро наступят морозы.Расплывчатые красноватые круги возле луны — к снегу и ветру.Облако видно над восходящим солнцем — к непогоде.Кошка пьет больше воды, чем обычно — в непогоду.Если собака отказывается от еды, грядет ненастье.Фото: freepik.com