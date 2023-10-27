Народные приметы на 28 октября. Почему в день Ефимия Осеннего всю домашнюю работу нужно сделать до...
Народные приметы на 28 октября. Почему в день Ефимия Осеннего всю домашнюю работу нужно сделать до захода солнца?
28 октября 2023 года в народно-христианском календаре отмечается праздник Ефимий Осенний (Пчельник). Ефимия Осеннего называют Пчельников за то, что пасечники готовили ульи к зимовке. Мужчины шили валенки на зиму, чинили сельскохозяйственные орудия и готовили сани. Женщины скручивали лен, и результат работы выставлялся на всеобщее обозрение: у кого лучше. Так появилось другое название – льняницы.
Считалось, что злой дух возвращаются в жилище после летнего отсутствия. Мешает работе: путает нитки в станках, бьет посуду, портит продукты, пугает. Особенно ему нравилось сидеть возле ткачей. Чтобы изгнать их, женщина должна была перекреститься и обратиться за помощью к Ефимию. Они просили у святого мира и благополучия в семье, избавления от злых духов и греховных страстей.
Что можно делать в день Ефимия Осеннего?
В этот день хорошо заняться домашними делами. Женщинам готовить ткани, мужчинам укреплять и утеплять жилища. Делать работу нужно было обязательно до захода солнца, иначе злые духи могли испортить окончательный результат.
На работе нужно проявить решительность и настойчивость. Сегодня нужно быть лидером, а не последователем.
Сегодня баня крайне полезна. Физическая активность также будет полезна и может быть очень напряженной.
Что нельзя делать в день Ефимия Осеннего?
Нельзя в этот день ходить в лес, стирать и гладить одежду, чтобы уберечься от серьезных заболеваний, способных сократить продолжительность жизни.
Запрещается в эту святую дату сквернословить, оскорблять кого бы то ни было, говорить нехорошие вещи, мыслить негативно, обижаться и вступать в конфликт.
Народные приметы на 28 октября 2023 года:
Если в этот день выпадет снег, следующей осенью будет богатый урожай хлеба.
Если луна ходит по кругу, но небо чистое, скоро наступят морозы.
Расплывчатые красноватые круги возле луны — к снегу и ветру.
Облако видно над восходящим солнцем — к непогоде.
Кошка пьет больше воды, чем обычно — в непогоду.
Если собака отказывается от еды, грядет ненастье.
Фото: freepik.com