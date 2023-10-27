Юлия Проскурякова сделала важное заявление об Игоре Николаеве в социальных сетях.

Юлия Проскурякова сделала важное заявление об Игоре Николаеве в социальных сетях.Уже больше десяти лет исполнитель хита "Разбитая чашка любви" состоит в браке с третьей супругой. Этот союз артиста часто называют наиболее гармоничным и счастливым среди всех предыдущих. Тем не менее в Сети периодически возникают слухи о том, что в семье не все гладко. Впрочем, на то есть причины. Как известно, раньше певец не всегда проявлял себя как примерный муж. К тому же, в силу профессии Игорь Николаев нередко оказывается рядом с прекрасными дамами.Злые языки часто распускают слухи о том, что артист якобы не хранит верность супруге и заглядывается на других. Впрочем, доказательств этим словам до сих пор никто не привел. Зато светящиеся глаза Юлии Проскуряковой говорят сами за себя. Очевидно, она счастлива рядом с мужем, а потому не боится, что тот может перейти черту с кем-то из коллег по цеху.Накануне в блоге Проскуряковой появился новый пост. В записи певица заявила о другой женщине Игоря Николаева. Супруга артиста рассказала, что он выступил на сцене Рахманиновского зала Московской консерватории вместе с известной пианисткой Екатериной Мечетиной."Это было очень трогательно, музыкально и интересно!" – высказалась Юлия Проскурякова.Судя по всему, актриса ничуть не ревнует мужа к красавице-коллеге. Более того, она, очевидно, гордится супругом. Остается только надеяться, что артист не станет пользоваться доверием жены. Ведь еще совсем недавно, как "Дни.ру", Юлия Проскурякова заявляла, что не готова прощать измену Игоря Николаева, если она случится.