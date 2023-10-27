Один из городов Владимирской области назван лучшим местом, в котором стоить побывать осенью. А вы...

Один из городов Владимирской области назван лучшим местом, в котором стоить побывать осенью.А вы знаете на гербе какого города Владимирской области изображён горох? Конечно, Гороховца. Хотя его название не связано с бобовыми. В далекие времена от набегов татарских племён местные "ховались", то есть прятались, за холмами, или иначе "горами". Так и появилось название: "Гор-ховец".А теперь свежий факт о древнем городе: именно там россиянам посоветовали встречать осень 2023-го, напоминает региональное правительство.Эксперты в сфере путешествий выделили топ-семь самых живописных и уютных городов страны, где приятнее всего было бы побывать золотой порой. В списке: тверской Калязин, Красноярск, Ярославль, Ростов-на-Дону, тамбовский Мичуринск, ивановский Плёс, и, конечно, владимирская гордость топа - наш Гороховец.Туристов в нем немного, как например, в областной или огуречной столицах, поэтому есть все шансы без лишней суеты провести выходные: увидеть деревянные дома Шорина, Пришельцова, Морозовых, посетить старинные церкви и монастыри и узнать, как Гороховец связан с именем архитектора Владимира Шухова.(фото Кирилла Новикова)