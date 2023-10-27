Октябрь порадует жителей Владимирской области финальным аккордом снегопада.
Под влиянием...
Октябрь порадует жителей Владимирской области финальным аккордом снегопада.
Под влиянием атмосферных фронтов активного циклона, который будет перемещаться по ЦФО с запада на восток, пройдут осадки, местами сильные.
Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.
Во Владимирской области 27 октября ожидается налипание мокрого снега, ветер, небольшой гололёд. К ночи температура опустится до -2°C.
28 октября немного потеплеет до 0°C, что приведёт к ливням. Атмосферное давление в течение дня при этом будет стремительно снижаться: от 741 мм ртутного столба до 732.
Ветер прогнозируется — восточный, до 4 метров в секунду.
Ночью с 28 на 29-октября ожидается -1°C. И в воскресенье владимирцев ждёт обещанный снегопад, который станет финальным аккордом уходящего месяца.
Далее свой курс природа вновь сменит на «тёплую осень», предупреждают метеорологи.
Народный прогноз погоды на 28 октября:
«Свинья чешется – к теплу, визжит – к ненастью, солому таскает – к буре»;
«Сова-сплюшка свистит днём и с наступлением темноты - к ненастью»;
«Атмосферное давление понижается – к ветреной погоде с осадками».
Фото: pxfuel.com