Октябрь порадует жителей Владимирской области финальным аккордом снегопада. Под влиянием...

Октябрь порадует жителей Владимирской области финальным аккордом снегопада.Под влиянием атмосферных фронтов активного циклона, который будет перемещаться по ЦФО с запада на восток, пройдут осадки, местами сильные.Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.Во Владимирской области 27 октября ожидается налипание мокрого снега, ветер, небольшой гололёд. К ночи температура опустится до -2°C.28 октября немного потеплеет до 0°C, что приведёт к ливням. Атмосферное давление в течение дня при этом будет стремительно снижаться: от 741 мм ртутного столба до 732.Ветер прогнозируется — восточный, до 4 метров в секунду.Ночью с 28 на 29-октября ожидается -1°C. И в воскресенье владимирцев ждёт обещанный снегопад, который станет финальным аккордом уходящего месяца.Далее свой курс природа вновь сменит на «тёплую осень», предупреждают метеорологи.Народный прогноз погоды на 28 октября:«Свинья чешется – к теплу, визжит – к ненастью, солому таскает – к буре»;«Сова-сплюшка свистит днём и с наступлением темноты - к ненастью»;«Атмосферное давление понижается – к ветреной погоде с осадками».Фото: pxfuel.com