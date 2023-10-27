Секрет певца раскрыла его жена Юлия Ковальчук. По словам звезды Блестящих, Алексей Чумаков довольно сложно пережил рождение второй дочки.

Секрет певца раскрыла его жена Юлия Ковальчук. По словам звезды "Блестящих", Алексей Чумаков довольно сложно пережил рождение второй дочки.Девочка Алисия родилась у звездной пары этим летом. Юлия Ковальчук рассказала о психологических переживаниях своего мужа, связанных с этим событием. Алексей Чумаков очень боялся, что теперь у него элементарно не останется времени на их старшую дочь — а ведь до появления второй дочки он уделял Амелии фактически все свое свободное время.В итоге оказалось, что опасения артиста были напрасными. Да, он признался, что вряд ли сможет правильно распределить свое время между работой и детьми — и действительно чувствовал себя виноватым перед старшей дочерью. Однако на деле Алексей Чумаков полноценно уделяет внимание обеим девочкам и очень помогает 40-летней Юлии Ковальчук.В гостях у Бориса Корчевникова в его авторской программе "Жизнь и судьба" певица отметила, что, вероятнее всего, отцу девочки было даже сложнее, чем ей — объяснила она это естественными причинами."Мама с момента появления малыша в животе начинает ощущать и любить его. А Леша признавался мне, что у него [...] возникло чувство вины", — по словам Юлии, Алексей Чумаков не представлял, как разделит любовь между двумя детьми.Однако, некоторое время спустя артист осознал, что безумно любит обеих дочек — новоиспеченный отец уже помогает успокаивать короткие моменты ревности к новорожденной со стороны Амелии. Алексей Чумаков с гордостью заявляет, что обожает свое "женское царство" и кайфует, когда вокруг только женщины.