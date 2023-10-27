Парламентарии Владимирской области приняли сразу ряд важных законопроектов. От помощи героям СВО...

Парламентарии Владимирской области приняли сразу ряд важных законопроектов.От помощи героям СВО до поддержки потенциальных инвесторов. Об итогах заседания Законодательного собрания 8-ого созыва- Александр Сыпченко.Ответственным инвесторам- зеленый свет! Их, а также телекоммуникационные компании ждут значительные налоговые послабления. Благодаря законопроекту который прошел первое чтение более 10 тысяч жителей Владимирской области получат более качественную мобильную связь и высокоскоростной Интернет. Объём недополученного дохода- примерно 200 миллионов рублей. Но результат, по словам экспертов, быстро окупит затраты. Законопроект прошел первое чтение.Сергей Сидорин, министр экономического развития и промышленности Владимирской области:- Среди особо значимых объектов по обеспечению хотелось бы отметить это город Владимир, это трасса М12 в районе города Петушки, Суздаля и Суздальского района.Еще одно важное изменение- в части регулирования земельных отношений. Герои СВО, награжденные орденами, получат право на предоставление бесплатной земли. Законопроект принят в первом чтении. Органы госвласти смогут поддерживать и казачьи объединения. Сегодня в зоне специальной военной операции служат более 40 казаков из Владимирской области.Александр Нефёдов, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Казаков необходимо поддерживать все таки это у нас такой оплот патриотизма, воспитания порядка. Год кулуарно бродили предложения, которые надо было сделать, сейчас они осуществились в рамках этого закона.Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова отметила слаженную работу депутатов нового созыва. Доклады представителей исполнительной власти для депутатов- важнейший показатель парламентской работы.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Первое такое полноценное законодательное собрание, на котором были не только приняты законы, проведен "Губернаторский час" в рамках которого выступил министр образования и это было действительно очень важно.Также депутаты 8 созыва обсудили перспективы развития системы образования в регионе. Депутаты сошлись во мнении, что контроль за питанием школьников нужно усилить.Алекандр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести Владимир