Первый снег и первые неприятности на дорогах у тех, кто не успел «переобуться» в зимнюю резину. В народе этот день называют “днем жестянщика”. Золотое время и для работников

Первый снег и первые неприятности на дорогах у тех, кто не успел «переобуться» в зимнюю резину. В народе этот день называют “днем жестянщика”. Золотое время и для работников автосервисов. С изменением погоды автомобилисты спешат на шиномонтаж. Евгений Гусенков, шиномонтажник -Конкретно сегодня увеличился поток? –Увеличился. Вчера был чуть меньше. Сегодня люди встали с утра, и подумали,