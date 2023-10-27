По жалобе жителей во Владимире торговому центру предписали снизить шум от вентиляторов...

По жалобе жителей во Владимире торговому центру предписали снизить шум от вентиляторов охлаждения.Основанием для внеплановой проверки в торговом центре «Черемушки» послужили неоднократные обращения жителей дома на шум механизмов вблизи от жилого дома. Речь шла о вентиляционном оборудовании на крыше торгового центра, а также о вентиляторах холодильных установок, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области.В присутствии хозяйствующих субъектов проведена санитарно-эпидемиологическая оценка механического шума с применением прибора по замеру звукового давления. Замеры шума проводились ночью, чтобы на результаты не повлиял шум автомобилей на улице.В итоге, факты подтвердились. Установлено несоответствие шума гигиеническим нормативам от всех указанных источников.Их владельцам выданы предписания об устранении нарушений санитарных требований в конкретные сроки.Фото: https://www.pxfuel.com