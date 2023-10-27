По жалобе жителей во Владимире торговому центру предписали снизить шум от вентиляторов...
По жалобе жителей во Владимире торговому центру предписали снизить шум от вентиляторов охлаждения.
Основанием для внеплановой проверки в торговом центре «Черемушки» послужили неоднократные обращения жителей дома на шум механизмов вблизи от жилого дома. Речь шла о вентиляционном оборудовании на крыше торгового центра, а также о вентиляторах холодильных установок, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области.
В присутствии хозяйствующих субъектов проведена санитарно-эпидемиологическая оценка механического шума с применением прибора по замеру звукового давления. Замеры шума проводились ночью, чтобы на результаты не повлиял шум автомобилей на улице.
В итоге, факты подтвердились. Установлено несоответствие шума гигиеническим нормативам от всех указанных источников.
Их владельцам выданы предписания об устранении нарушений санитарных требований в конкретные сроки.
Фото: https://www.pxfuel.com