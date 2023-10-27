В Сети распространилась фотокарточка популярного актера. Дмитрий Дюжев изменился до неузнаваемости.

В Сети распространилась фотокарточка популярного актера. Дмитрий Дюжев изменился до неузнаваемости.Популярность к актеру пришла после съемок в фильме "Бригада". Как известно, к славе артист шел тернистыми путями. Многие его однокурсники смеялись над ним и не верили, что у него что-то получится. Его даже хотели отчислить из ГИТИСа. Однако Дмитрий Дюжев добился своего и сейчас является одним из известнейших актеров страны.В последнее время звезда "Бригады" пугает поклонников своим поведением. Дело в том, что уже больше года Дмитрий Дюжев, выходя в свет, начинает говорить несвязанные между собой слова. Также отмечается постоянная потливость звезды, теперь у него в руках всегда салфетка или платок.А недавно актер поделился философской мыслью. Правда, многие пользователи успели предположить, что так Дмитрий Дюжев решил оправдать свое странное поведение."Если хочешь понять человека, не слушай, что он говорит", – высказался актер.На днях в Сеть просочилась новая артиста. На ней отчетливо видно, каким стал Дмитрий Дюжев. Актер предстал в новом амплуа. Он постарел и сморщился. Правда, такое преображение связано с пробой на новую роль в кино. Стоит отметить, что образ очень подходит Дмитрию Дюжеву. Борода и длинные волосы делают его еще более мужественным и величественным.Ранее "Дни.ру" , что Дмитрий Дюжев поделился с народом жизненной философией.