Прогулочный путеводитель Владимир пешком написал журналист ГТРК Владимир Михаил Язынин. В нем...

Прогулочный путеводитель "Владимир пешком" написал журналист ГТРК Владимир Михаил Язынин.В нем собраны интересные истории о Владимире, собранные автором за 35 лет работы в журналистике. Книга помогает раскрыть некоторые тайны старинных домов и зданий, а также людей, которые некогда жили в них. Узнать секреты старого Владимира можно уже в ближайших субботних "Вестях" с Татьяной Воронцовой. Кроме того, в субботу в 15 часов в областной научной библиотеке состоится презентация книги. Гости смогут поближе познакомиться с автором путеводителя. Кстати, иллюстрации к книге выполнила заслуженный художник России Наталья Пушнина из Санкт-Петербурга. Ее связывает давняя дружба с нашим городом. Наталья Пушнина с 1985 года приезжает во Владимир и рисует его старые дворы.Наталья Пушнина, заслуженный художник России (Санкт-Петербург):- Книжка эта замечательная. Я очень рада что мне удалось в ней поучаствовать. Михаил Юрьевич Язынин-это автор тоже замечательный. У него замечательный язык. Книжку интересно читать. Надеюсь, интересно будет смотреть. Мне кажется у нас с Михаилом Юрьевичем есть сходство в творческом подходе.