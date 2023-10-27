Мужчина пребывал во Владимирской области временно. Обворовать магазин «Бристоль» он решился будучи уже пьяным, сообщили в пресс-службе Киржачского райсуда. 19 апреля 2023 года ранее судимый

Мужчина пребывал во Владимирской области временно. Обворовать магазин «Бристоль» он решился будучи уже пьяным, сообщили в пресс-службе Киржачского райсуда. 19 апреля 2023 года ранее судимый житель Татарстана проник в алкомаркет, разбив рукой стекло оконной рамы. Мужчина набрал магазинного имущества на 14 тысяч рублей. На злоумышленника возбудили уголовное дело. Преступник признал вину и раскаялся. Приговором суда