- Будешь говорить?
- Нет! Не буду говорит!! Не буду!!
- На!! А теперь?
- Аййяяя!! Не бейте, пожалуйста, не бейте!
- А ты говори - никто тебя не тронет. Говори!!!
- Не могу я! Не могу! Все что хотите, но не это!
- Ты тут выбирать будешь еще? Ну-ка, Вась, наподдай ему еще.
- Аааа! Не надо, ну пожалуйста, ну не надо!
- Ну что ж ты, дурашка? Ты скажи и все кончится!
- Да не могу я. Как я потом жить буду?
- Как все будешь. Смотри какие мы нежные. Чего-то, Вась, мне этот разговор поднадоел уже. Ну-к погрей его зажигалкой, что ли…
- Аааааа! Не надо, не надо зажигалкой! Я скажу!
- Говори!!!
- Дааа!
- Ну вот и отлично. Жених согласен. Теперь вы, невеста - По своей ли воле вы вступаете в брак, обещаете ли быть ему верной и любить его вечн
еще анекдот!