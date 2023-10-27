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<a href="https://33live.ru/novosti/27-10-2023-pyat-devushek-promenyali-gorodskuyu-suetu-na-zhizn-v-derevne-chego-im-eto-stoilo.html" target="_blank">Пять девушек променяли городскую суету на жизнь в деревне. Чего им это стоило?</a> - Пять девушек променяли городскую суету на жизнь в деревне. Чего им это стоило?Они назвали себя «Непростодом» и в будущем хотят собрать целую деревню