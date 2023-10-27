Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что такое легенда. По его мнению, пока что Лариса Долина не может носить такое звание.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что такое легенда. По его мнению, пока что Лариса Долина не может носить такое звание.В середине октября в Москве прошел концерт памяти Юрия Шатунова: сборное выступление знаковых звезд российского шоу-бизнеса собрало полный "Крокус Сити Холл". Наверное, организаторы мероприятия не планировали этого, но в итоге оно стало поводом для серьезной дискуссии. Все началось с того, что Лариса Долина аккурат после своего выхода на сцену заявила: Шатунов не является легендой.Слова певицы вызвали жаркие споры, причем как в Сети, так и в прессе. Так музыкальный критик Сергей Соседов в с изданием "Дни.ру" встал на сторону артистки и заявил, что она совершенно права, и с момента популярности "Ласкового мая" прошло слишком мало времени. Сегодня телеведущий побеседовал с корреспондентом и уточнил свои слова: Лариса Долина, по его мнению, точно так же пока не заслужила статуса легенды.Соседов подчеркнул, что звезда российского джаза не просто обладает выдающимся голосом, но и пребывает в прекрасной форме, однако подтвердил уже ранее сказанное: в наши дни слово "легенда" стало ярлыком, который очень легко навешивают практически на всех. Критик уверен, что артист не может стать легендой, будучи живым человеком — и Лариса Долина не исключение."Легендой артиста и вообще любого человека делает время. Смерть может ускорить. Но, опять-таки, человек [...] должен сделать очень много [...] для нескольких поколений. Шаг в вечность", — пояснил свою позицию журналист.Сергей Соседов не отрицает высокого статуса певицы и отмечает ее недюжинный ум, однако легендой Лариса Долина может стать при одном условии: ее творчество должно оставаться значимым по прошествии минимум нескольких десятков.