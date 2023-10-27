Смотрите Вести в 14.30: Как живут монахини после пожара в суздальском монастыре. Ответил по...

Смотрите "Вести" в 14.30: Как живут монахини после пожара в суздальском монастыре.Ответил по закону.Даже за решёткой не перестаёт выдавать новые законотворческие идеи. Сколько лет предстоит "отдыхать" бывшему замгубернатора Григорию Вишневскому ?Испытание огнём.Последствия пожара в суздальском Ризоположенском монастыре. Куда пришлось переехать монахиням и какая помощь им нужна?Духовная встреча.Малый храм села Борисовское передали Ассирийской церкви Востока. Подробности визита в тридцать третий регион патриарха Мар Авы Третьего.