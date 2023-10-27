Смотрите Вести в 21.30: К приходу холодов и их последствиям оказались готовы не все
- День...
Смотрите "Вести" в 21.30: К приходу холодов и их последствиям оказались готовы не все
- День жестянщика.
В областном центре сегодня - аварийный день. К приходу холодов и их последствиям оказались готовы не все автомобилисты.
- Испытание огнём.
Последствия пожара в Ризоположенском монастыре Суздаля. Куда пришлось переехать монахиням и какая помощь нужна?
- Оптимизация процессов.
Судогодский завод выходит на новый уровень. За счёт чего специалисты увеличат производственную эффективность?