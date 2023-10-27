Московский художественный театр отметил 125-летие. Среди гостей грандиозного праздника в Камергерском переулке была и 45-летняя актриса Ирина Пегова.

Московский художественный театр отметил 125-летие. Среди гостей грандиозного праздника в Камергерском переулке была и 45-летняя актриса Ирина Пегова.От бывшего мужа – режиссера, продюсера и ведущего Дмитрия Орлова – у Ирина Пеговой растет дочь. Татьяна родилась 27 января 2006 года и уже оканчивает школу.По словам Ирины, ее наследница имеет склонность к точным наукам. "Она – технарь, – пояснила Пегова. Дочь уже примерно знает, на кого будет поступать. Но избранная ею профессия с театром никак не связана. Я хотела бы, чтобы у нее была интересная жизнь, поэтому в выборе не ограничивала. Хотя, когда я училась в школе, то тоже не знала, что буду артисткой".Напомним, что 1995 году Пегова поступила на актерское отделение Горьковского театрального училища. Во время учебы была замечена столичным режиссером Петром Фоменко, уехала в Москву и пошла учиться к мастеру на курс.Актриса призналась, что дочь с ней не советуется ни по поводу молодых людей, ни по поводу учебы. Мол, растет очень самостоятельной."Я тоже ни с кем не советовалась, потому что человек должен думать своей головой", – объяснила актриса.А вот на вопрос о том, мешает ли дочери звездный статус мамы, Пегова ответить не смогла. "Не знаю, но она не жаловалась", – улыбнулась звезда театра и кино.