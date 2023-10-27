В проведении мероприятия задействуют 67 объектов ВДНХ.

В проведении мероприятия задействуют 67 объектов ВДНХ.В Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го пройдет выставка-форум "Россия". Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ВДНХ – наиболее подходящее место для проведения такого мероприятия."Исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны", – написал мэр в своем .По его словам, для проведения выставки-форума задействуют 67 объектов на ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.Специалисты установили 12 трансформаторных подстанций, проложили 21 километр кабельных линий. Дополнительные энергетические мощности предназначены для мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов.Для удобного передвижения гостей по выставке ввели специальный бесплатный транспорт. К началу мероприятия установили 30 новых остановочных павильонов."С 4 ноября по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы — все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах", – подчеркнул Собянин.В выставке-форуме "Россия" примут участие 89 субъектов РФ. В рамках мероприятия пройдут дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций, ярмарка и другие события.