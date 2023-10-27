Спасатели во Владимирской области освободили палец малыша из стального плена. Ранним утром 26...

Спасатели во Владимирской области освободили палец малыша из стального плена.Ранним утром 26 октября 2023 года в поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что у ребенка 4-х лет палец застрял в жестяном подсвечнике, сообщает https://t.me/zametki_spasatelya.Оказалось в дне подсвечника было отверстие, куда любопытное дитя засунуло палец.Ребенок плакал, был напуган. Палец его уже был слегка исцарапан. Перекусить подсвечник у спасателей не получалось, жесть мялась под давлением режущих инструментов. Не вышло и аккуратно срезать фрезой, она очень напугала ребенка.Тогда было решено постепенно разрывать жесть пассатижами. И через пару минут палец малыша уже был на свободе.Фото: https://www.pxfuel.com