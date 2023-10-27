И готовы переложить ранее размещенные в банке деньги под лучший процент.

И готовы переложить ранее размещенные в банке деньги под лучший процент.ВТБ и банк «Открытие» провели опрос*, посвященный ожиданиям динамики ставок по вкладам. По его итогам выяснилось, что 39% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) рассчитывают на дальнейший рост доходности по депозитам в ближайшие 3-6 месяцев. Не ожидают дальнейшего роста ставок около четверти респондентов. Остальные затруднились с ответом на этот вопрос.После окончания срока действия своего текущего вклада 37% опрошенных хотят переложить ранее размещенные в банке деньги под более высокий процент. Не дожидаясь окончания договора намерены переложить деньги под лучшие условия 9%. Уже переложили сбережения под более высокую ставку 5%. При этом почти половина опрошенных (49%) отметили, что вкладов у них нет.Рост ставок по банковским депозитам привлек внимание к этому способу сбережения. 15% опрошенных жителей ЦФО, ранее не имевших банковских сбережений, заявили, что готовы или уже открыли вклад. 14% респондентов признались, что рост ставок по вкладам заставил их увеличить сумму депозита.«В условиях неоднократного повышения ключевой ставки буквально за несколько месяцев рыночная доходность по депозитам заметно выросла. На этом фоне россияне усилили спрос на классические сберегательные инструменты, в первую очередь – вклады. Сейчас для многих встает вопрос, открывать ли новые депозиты под более высокий процент, либо дождаться более выгодных предложений в случае дальнейшего роста ключевой ставки и как следствие – ставок по вкладам. Мы рекомендуем хорошо «взвесить» свою потенциальную доходность от такого шага и руководствоваться текущими предложениями банков – например, часть сбережений разместить на накопительном счете для гибкого управления капиталом, другую – на долгосрочном вкладе, по которому сейчас действует максимально высокая доходность. Важно помнить, что раунд повышения ключевой ставки рано или поздно сменится снижением, а досрочное закрытие депозита влечет потерю накопленных процентов», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.