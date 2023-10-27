Пятничным утром, 27 октября, на дорогах Владимира зарегистрировано 13 ДТП.

Пятничным утром, 27 октября, на дорогах Владимира зарегистрировано 13 ДТП. Об этом сообщила УМВД России по региону.Все аварии произошли в интервал с 7.00 до 9.00. Правоохранители отмечают, что свою роль здесь сыграло ухудшение погодных условий. Осадки и короткий световой день осложняют задачу водителей и повышают вероятность ДТП.«Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения в условиях непогоды быть более внимательными на дорогах!», – призывают сотрудники ведомства.