В этот день во Владимире открыли свою маленькую ВДНХ. Чем запомнился этот день в истории...

В этот день во Владимире открыли свою маленькую ВДНХ.Чем запомнился этот день в истории областного центра? 27 октября 1957 года на улице Мира открылась областная выставка достижений народного хозяйства.Тогда на площади в 16 гектаров выстроили павильоны, разбили парк, фруктовый сад. Были даже редкие породы: манчжурский орех, амурский бархат и ясень, которые помогали высаживать студенты и школьники. Выставка работала только в летнее время, поэтому в горисполкоме решили организовать полноценный отдых трудящихся. И в июне 1959 парк получил привычное для нас название "850-летия Владимира", и с тех пор он по-прежнему - одно из любимых мест отдыха владимирцев.