В Гороховце после реставрации и ремонта открылась учебная гостиница «Юность».

В Гороховце после реставрации и ремонта открылась учебная гостиница «Юность». Здесь будут получать практические навыки студенты Вязниковского колледжа по направлению «Гостиничный сервис и туризм». Также они получат первую трудовую книжку.«В последние годы Гороховец активно ориентируется на туристов. Ведь, показать им есть что. В городе-музее совмещена история и современность. Здесь восстанавливают памятники, благоустраивают общественные места, строят новое. Только за последние несколько лет в городе появилась набережная, стадион, приведен в порядок парк, благоустраиваются общественные пространства, расширяется гостиничный и ресторанный бизнес», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.