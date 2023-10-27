Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пригласил в гости 13-летнюю школьницу из Александрова Ингу Николаеву и её маму Викторию.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев пригласил в гости 13-летнюю школьницу из Александрова Ингу Николаеву и её маму Викторию. В своём руководитель 33-го региона написал, что девочка хотела узнать, как проходят его трудовые будни.Александр Авдеев организовал для ученицы целую экскурсию: показал рабочий кабинет, взял с собой в авиамеханический колледж и на дизайн-сессию по искусственному интеллекту.Как сообщил чиновник, александровская школьница стала инициатором акции «Сердце надежды», призванной поддержать участников СВО. Городские ученики сшили свыше 3,5 тысяч сердец с тёплыми пожеланиями и послали их бойцам. Кроме того, 24 февраля Инга с единомышленниками организовала песенный флешмоб.«Говорит, для неё эта тема – личная. Год назад её дядя ушёл на фронт добровольцем, он врач», – отметил Александр Авдеев и выразил радость за детей, которые растут достойными гражданами.