В общеобразовательных школах Владимира грубо нарушается организация питания. Установлено, что на...

В общеобразовательных школах Владимира грубо нарушается организация питания.Установлено, что на основании заключенных договоров в образовательных учреждениях Владимира приготовление пищи происходит сотрудниками МУП «Мелкий опт» и ООО «Комбинат социального питания», в деятельности которых прокурором обнаружили грубые нарушения.Так, в Средней общеобразовательной школе №25 , например, в коридоре пищеблока совместно с годными к использованию овощами хранились огурцы с признаками гнили и... насекомыми.Не по всем приготовленным блюдам отбирались и суточные пробы.В одном из помещений пищеблока присутствовал стойкий запах табачного дыма, а возле продуктов были обнаружены... окурки от сигарет.Отмечается, что рабочая одежда сотрудников хранилась совместно с верхней одеждой, а также отсутствовала маркировка на приборах, используемых в приготовлении пищи.Нарушения требований в части отбора проб приготовленных блюд и ведения журналов бракеража установлены и в «Гимназии № 3», а также в «СОШ № 36».«В средних общеобразовательных школах №№ 5, 28, 38, 40 не велись журналы качества готовых блюд, журналы соблюдения температурного режима, журнал ежедневного осмотра работников, занятых изготовлением продукции общественного питания, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела...» - информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителей МУП «Мелкий опт» и ООО «Комбинат социального питания» внесены представления.А также в отношении должностных лиц МУП «Мелкий опт» возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области