В поселке Красная Горбатка Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры одну из улиц...
В поселке Красная Горбатка Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры одну из улиц оборудовали тротуаром.
Прокуратурой Селивановского района была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения по заявлению местных жителей.
Сельчане пришли на личный приём к заместителю прокурора Владимирской области — Евгению Владимировичу Ортикову.
Граждане пожаловались на отсутствие благоустроенного тротуара по улице Трудовой в посёлке Красная Горбатка.
Пешеходам приходилось передвигаться по проезжей части. И это, конечно, было опасно.
В ходе проверки доводы заявителей подтвердились, поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
И в адрес главы администрации поселка Красная Горбатка было внесено представление.
Сообщается, что лишь после вмешательства прокурора улица Трудовая была оборудована долгожданным тротуаром.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области