В поселке Красная Горбатка Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры одну из улиц...

В поселке Красная Горбатка Владимирской области лишь после вмешательства прокуратуры одну из улиц оборудовали тротуаром.Прокуратурой Селивановского района была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения по заявлению местных жителей.Сельчане пришли на личный приём к заместителю прокурора Владимирской области — Евгению Владимировичу Ортикову.Граждане пожаловались на отсутствие благоустроенного тротуара по улице Трудовой в посёлке Красная Горбатка.Пешеходам приходилось передвигаться по проезжей части. И это, конечно, было опасно.В ходе проверки доводы заявителей подтвердились, поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.И в адрес главы администрации поселка Красная Горбатка было внесено представление.Сообщается, что лишь после вмешательства прокурора улица Трудовая была оборудована долгожданным тротуаром.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области