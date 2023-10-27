В прокат во Владимирской области вышел фильм По щучьему велению, снятый при поддержке телеканала...

В прокат во Владимирской области вышел фильм "По щучьему велению", снятый при поддержке телеканала "Россия".На премьере побывал Фёдор Лалакин.Если ты идешь на рыбалку, будь готов, что вытянешь рыбу своей мечты. На большом экране- новое прочтение всеми любимой народной сказки. Персонажи знакомы с детства. В главной роли- Никита Кологривый. Следить за приключениями Емели владимирские школьники приходят целыми классами.Анна Сботнева, учитель начальных классов средней школы №49 г. Владимира:- С ребятами каждую четверть делаем выходы и вот сегодня решили пойти в кино, узнали, что есть премьера, поскольку произведение есть даже в школьной программе.. ..очень интересно, некоторые моменты заставляют задуматься, я думаю нам с детьми будет что объяснить.Режиссёр новой картины- Александр Войтинский. Судя по высоким отзывам зрителей, у фильма-сказки, снятого при поддержке телеканала "Россия", есть все шансы стать лидером отечественного проката.- Очень хороший, интересный, понравился очень.- А что именно понравилось?- Загадочность этой истории и ее конец очень прикольный.- Очень понравилось, когда Емеля выполнял задания.Ксения Карпенко:- Такая сказка волшебная и актеры замечательные и костюмы, все замечательное, даже заплакала в середине фильма. Сем, тебе понравился?- Да! Очень здорово.Найти скатерть-самобранку, встретить волшебного кота, попасть в мрачное царство Кощея. Сможет ли главный герой справиться со всеми испытаниями? Ответы в кино.Федор Лалакин Александр ЧунаевВести Владимир