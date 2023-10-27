Завтра, 28 октября, сотрудники ДПС проведут рейд в целях снижения аварийности на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Аналогичный рейд проходит во Владимире

Завтра, 28 октября, сотрудники ДПС проведут рейд в целях снижения аварийности на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Аналогичный рейд проходит во Владимире сегодня, 27 октября. Вождение в состоянии алкогольного опьянения часто влечет за собой плохие последствия. В лучшем случае пострадает только водитель – его могут лишить прав. Не так давно