Владимирская детская вокально-хореографическая студия Русь даст концерт в Китае.
Коллектив...
Владимирская детская вокально-хореографическая студия "Русь" даст концерт в Китае.
Коллектив принимает участие в Международном фестивале культуры и искусства "Русский Харбин".
Первое выступление наших ребят состоится сегодня.
Россию также представляют коллективы из Хабаровска и Биробиджана.
На фестивале представлены различные формы искусства: музыка, танцы, ремесла и театральные постановки.
"Русский Харбин" ведет свою историю с 2005 года. И призван показать и сохранить русско-китайское культурное наследие этого города.