Владимирская детская вокально-хореографическая студия Русь даст концерт в Китае. Коллектив...

Владимирская детская вокально-хореографическая студия "Русь" даст концерт в Китае.Коллектив принимает участие в Международном фестивале культуры и искусства "Русский Харбин".Первое выступление наших ребят состоится сегодня.Россию также представляют коллективы из Хабаровска и Биробиджана.На фестивале представлены различные формы искусства: музыка, танцы, ремесла и театральные постановки."Русский Харбин" ведет свою историю с 2005 года. И призван показать и сохранить русско-китайское культурное наследие этого города.