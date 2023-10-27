Владимирское отделение Красного Креста отмечает в этом году свое 155-летие. В Доме Дружбы прошла...

Владимирское отделение Красного Креста отмечает в этом году свое 155-летие.В Доме Дружбы прошла торжественная церемония награждения. Представителям общероссийской общественной организации вручили благодарственные письма. Только за этот год более 30-ти тысяч владимирцев получили гуманитарную, психологическую и другую помощь от регионального отделения Красного Креста. И у общественников есть много новых идей.Ирина Лопанова - председатель регионального отделения общественной организации "Российский Красный Крест":- Другим категориям тоже нужна помощь. Поэтому мы сейчас работаем с детьми. Мы открыли детский проект, который такой, а-ля продленка. Где наши специалисты- и психологи, и дефектологи, и репетиторы по английскому занимаются. Мы занимаемся различными играми с детьми.Российский Красный Крест, его региональное отделение и Правительство Владимирской области подписали трехстороннее соглашение, в котором сформулировали приоритетные направления сотрудничества. Это помощь в сфере здравоохранения - поддержка для пациентов с вич-инфекцией, туберкулезом, развитие службы милосердия и центра гуманитарной помощи, обучение школьников и студентов.Ежегодно ряды Красного креста пополняют добровольцы. На сегодняшний день в регионе их более 70.Дмитрий Лызлов - первый заместитель губернатора Владимирской области:- Определенный импульс развития общество красного креста даст открытие нового института, на территории. Филиал Приволжского медицинского университета. Много новых проектов ,как раз, со студентами. Это и обучающие мероприятия, и волонтерские программы. Так что. Я думаю, что в ближайшее время узнаем о многих новых направлениях.