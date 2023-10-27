Средняя общеобразовательная школа №25, находящаяся по адресу улица Горького, 107, как выяснилось, нарушала требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации

Средняя общеобразовательная школа №25, находящаяся по адресу улица Горького, 107, как выяснилось, нарушала требования санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей. Согласно договору в образовательных учреждениях города приготовление еды для школьников лежит на плечах сотрудников МУП «Мелкий опт» и ООО «Комбинат социального питания». В пищеблоке 25-ой школы вместе со свежими огурцами лежали овощи с гнилью и насекомыми. Не по